DAX 23.955 -0,3%ESt50 5.816 -0,3%MSCI World 4.596 -0,2%Top 10 Crypto 9,6500 -0,3%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 64.911 +0,0%Euro 1,1672 -0,1%Öl 122,6 +0,8%Gold 4.588 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,80 EUR +0,20 EUR +0,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,75 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

WACKER CHEMIE Buy

08:46 Uhr
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
90,80 EUR 0,20 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 96 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien hätten ihrem guten Lauf in diesem Jahr am Mittwoch Tribut gezollt, schrieb Sebastian Bray in dem am Donnerstagmorgen. veröffentlichten Kommentar. Er rechnet aber nicht damit, dass eine Trendumkehr bevorsteht, sobald die durch den Iran verursachten Engpässe enden. Sofern die Rally im Chipsektor weitergeht, sollte auch Wacker davon profitieren. Der Experte erhöhte vor allem für 2026 seine Schätzungen. Das höhere Kursziel begründete er auch mit dem gestiegenen Wert der Siltronic-Anteile./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

29.04.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
29.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
20.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Zahlen im Blick Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht
finanzen.net Siltronic-Aktie höher: Deutlicher Umsatzrückgang und Quartalsverlust
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter im Aufwind nach Details zum ersten Quartal
StockXperts Wacker Chemie: Wann fällt die 100-Euro-Marke?
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie sieht in kommenden Monaten keine Nachfrage-Trendwende
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr verdient
Dow Jones Wacker Chemie wieder mit Gewinn im ersten Quartal
finanzen.net Ausblick: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HSBC Wacker Chemie - Wende zum Besseren
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen