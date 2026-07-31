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Symbol WKCMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

WACKER CHEMIE Buy

12:21 Uhr
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
90,05 EUR 1,70 EUR 1,92%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach den vorgelegten Quartalszahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen". Er habe dennoch seine Schätzungen etwas angepasst. So habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2026 angehoben, unter anderem wegen eines einmaligen positiven Effekts. Seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 indes senkte er vor allem wegen geringerer Absatzmengen bei Polysilizium in Solarqualität sowie wegen höherer Produktionskosten./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,45 €		 Abst. Kursziel*:
14,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

12:21 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.07.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
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