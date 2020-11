ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 75 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge für Polysilikone seien im Juli deutlich gestiegen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausfall einer Fabrik in China habe zudem erhebliche Preiserhöhungen am Kassamarkt zur Folge gehabt./bek/jsl