ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2021 dürfte für die Chemiebranche trotz der gestiegenen Rohstoffpreise ein starkes Jahr werden, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Investoren hätten dies aber schon vorweg genommen, was sich auch an den dürftigen Kursreaktionen auf Eckdaten von BASF, Covestro oder Wacker gezeigt habe. Wacker sei aber eine Aktie, die sich für Investoren mit gutem Schwung und Wachstum anbiete./tih/edh