WACKER CHEMIE Aktie
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Marktkap. 3,96 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
AI Analyse
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 93 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,00 €
|Abst. Kursziel*:
-3,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
81,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,41%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|09:06
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|09:06
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.