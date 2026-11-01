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Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

09:06 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 93 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,00 €		 Abst. Kursziel*:
-3,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
81,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,41%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:06 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
30.10.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
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