HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 150 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dass das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns die Konsensschätzung übertroffen habe, sei am Markt großteils erwartet worden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Prognose für das Ergebnis je Aktie 2022 an und verwies dafür auf höhere Polysiliziumpreise und höhere Margen im Geschäft mit Silikonen./ck/bek