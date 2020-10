FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie vor Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 81 auf 106 Euro angehoben. Er erwarte geringere Covid-19-Belastungen als im Vorquartal und einen Anstieg der Polysilicium-Erträge, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Spezialchemiekonzerns. Die günstigere Polysilicium-Wettbewerbssituation in Asien sowie die hohe Nachfrage aus der Halbleiterindustrie sollten kurzfristige Preiserhöhungen bei hochwertigen Polysilicium-Qualitäten zur Folge haben./la/he