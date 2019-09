NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 70 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern dürfte sich die zähe Gewinnentwicklung wohl fortsetzen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Udeshi verwies auf die weiter fallenden Polysilizium-Preise und kürzte seine Schätzungen erneut. Inzwischen liege er deutlich unter den Markterwartungen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 16:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 16:47 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.