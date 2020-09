NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Konzernchef Rudolf Staudigl habe sich zuversichtlich geäußert, in den Chemiesparten ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/jha/