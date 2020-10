NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die durchschnittlichen Marktschätzungen hätten womöglich noch etwas Luft nach oben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he