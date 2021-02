NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Eckdaten zum Schlussquartal 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Konzern habe insbesondere mit dem Zufluss freier Barmittel (FCF) positiv überrascht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ag