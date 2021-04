NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen.

Analyst Chetan Udeshi erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem vergangenen Zwischenbericht seine Umsatzschätzungen für den Spezialchemiekonzern im ersten Quartal. Er reduzierte aber zugleich seine operative Gewinnerwartung unter anderem wegen der Entkonsolidierung von Siltronic./tih/jha/