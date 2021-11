NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 152 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der anhaltend starken Geschäftstrends habe er seine Prognosen für das auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Chemieunternehmen klar erhöht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck