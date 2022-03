NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" belassen. Vor dem Hintergrund des starken Rohstoffpreisanstiegs und eines voraussichtlichen Nachfragerückgang seien die Aussichten für die europäischen Chemieunternehmen kurzfristig unsicher, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger eine defensivere Positionierung angebracht. Chemiehändler sowie Industriegase- und Düngemittelhersteller dürften in diesem Umfeld vergleichsweise besser abschneiden. Wacker Chemie gehöre zu jenen Unternehmen, die kurzfristig etwas stärker durch den Gegenwind von der Kostenseite belastet werden dürften./tav/mis