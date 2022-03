NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Die Angaben zum vierten Quartal hätten den bekannten Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick für das laufende Jahr entspreche wohl den Erwartungen./mf/mis