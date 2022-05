NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die starken Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Signale des Managements für das zweite Quartal deuteten auf weiter gute Dynamik hin, die aber nicht ganz das Niveau des Jahresauftakts erreiche./ag/eas