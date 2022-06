NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie für den Fall einer Gas-Rationierung in Deutschland und der EU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Sollte die Produktion im Chemiesektor in Deutschland deshalb um 20 Prozent sinken und in den anderen EU-Staaten um 10 Prozent, könnte dies die operativen Ergebnisse des Sektors (Ebitda) für 2023 um etwa 12 Prozent beeinträchtigen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders hoch sei das Risiko bei Wacker Chemie und Lanxess./tih/jha/