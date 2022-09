NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das zweite Halbjahr dürfte für den europäischen Chemiesektor schwächer verlaufen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Nachfrage lasse nach und die im vergangenen Jahr noch hohen Preise dürften sich abschwächen. Hinzu komme Gegenwind von hohen Energiepreisen. Bei Wacker Chemie sei zudem die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Preise für Polysilicium deutlich sinken. Schließlich sei das Geschäft mit diesem Grundstoff für die Solarindustrie das energieintensivste innerhalb des Konzerns. Vor diesen Hintergrund sei das Ergebnisrisiko recht hoch./bek/la