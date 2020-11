NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson anlässlich des Abschieds von Vorstands- und Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Dies sei eine riesige Überraschung, vor allem angesichts des aktuell tiefgreifenden Umbaus beim Baumaschinenhersteller, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edh