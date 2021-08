NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Trotz Engpässen auf Einkaufsseite habe der Baumaschinenkonzern das Umsatzwachstum beschleunigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie ersten Reaktion auf die Resultate. Und auch die Profitabilität entwickle sich gut./mis/ajx