NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Baumaschinenherstellers hätte keine wirklichen Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die Geschäftslage dürfte sich im laufenden vierten Quartal verschlechtern./edh/mis