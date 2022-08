NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Baumaschinenhersteller habe mit den Resultaten die vorläufigen Resultate eines starken Umsatzwachstums sowie einer noch beschleunigten Auftragsdynamik bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Preisdruck dürfte aber bis zum Jahresende anhalten./gl/bek