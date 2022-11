NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Zwischenbericht sei überraschend gut ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Nachfrage bleibe hoch und der Hersteller von Baumaschinen habe die Jahresziele bekräftigt. Der Auftragsbestand nehme zu und reiche nun weit in das kommende Jahr hinein./bek/ngu