Wacker Neuson Aktie
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Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
AI Analyse
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers. Das Margenziel für das Gesamtjahr liege nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wacker Neuson
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,05 €
|Abst. Kursziel*:
1,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,80%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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