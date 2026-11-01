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Wacker Neuson Aktie

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21,60 EUR -1,50 EUR -6,49 %
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Symbol WKRCF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Wacker Neuson SE Hold

08:46 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
21,60 EUR -1,50 EUR -6,49%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers. Das Margenziel für das Gesamtjahr liege nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wacker Neuson

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,05 €		 Abst. Kursziel*:
1,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,80%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

08:46 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
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