Wacker Neuson Aktie
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Marktkap. 1,27 Mrd. EURKGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
AI Analyse
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Baumaschinenhersteller habe im dritten Quartal nachgelassen, und das Umfeld bleibe durchwachsen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. 2027 erwarte das Management trotz eines schwachen Starts ein gutes Wachstum, das vor allem vom US-Geschäft getragen werden sollte. Dies und die erwartete gute Barmittelentwicklung seien ermutigend. Es brauche allerdings noch mehr Vertrauen in eine nachhaltige Erholung der europäischen Bauwirtschaft./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,06 €
|Abst. Kursziel*:
23,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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