Den Ausführungen von GBC zufolge ist das erste Halbjahr bei wallstreet:online sehr gut verlaufen. Die GBC-Analysten Marcel Goldmann und Matthias Greiffenberger haben ihre Schätzungen angehoben und erwarten nun Resultate am oberen Ende der ebenfalls angehobenen Unternehmens-Guidance.



Die wallstreet:online Gruppe (w:o Gruppe) habe gemäß GBC im ersten Halbjahr 2020 die Umsatzerlöse um 91,3 Prozent auf 11,90 Mio. EUR (VJ: 6,22 Mio. EUR) gesteigert. Hier enthalten seien noch nicht die Beiträge der wallstreet:online Capital AG (w:o Capital), da diese noch mit rund 43 Prozent eine Minderheitsbeteiligung darstelle, bis das laufende Inhaberkontrollverfahren durch die BaFin abgeschlossen sei.



In der w:o Gruppe sei ein EBITDA in Höhe von 4,21 Mio. EUR (VJ: nb.) erzielt worden, was einer hohen EBITDA-Marge von 35,3 Prozent entspreche. Das Ergebnis sei durch umfangreiche Sondereffekte beeinflusst worden. So sei die Trade Republic Bank GmbH für rund 3,00 Mio. EUR veräußert und ein ICO-Projekt um 0,30 Mio. EUR abgewertet worden. Weiterhin seien umfangreiche Wachstumsinvestitionen in den Smartbroker getätigt worden. Bereinigt um diese Sondereffekte habe das EBITDA bei 4,74 Mio. EUR bzw. einer EBITDA-Marge von 39,8 Prozent gelegen.

Das erste Halbjahr 2020 sei gemäß GBC bereits sehr gut verlaufen und im Zuge der sehr guten Entwicklung des Smartbrokers und der Finanzportale habe das Management die Guidance angehoben. Nunmehr werden auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von 24,50 bis 29,90 Mio. EUR (bisher: 22,0 bis 26,0 Mio. EUR) und ein konsolidiertes EBITDA in Höhe von 4,10 bis 5,00 Mio. EUR (bisher: 3,00 bis 3,60 Mio. EUR) erwartet. Hier enthalten seien noch nicht die Umsatzerlöse und das Ergebnis der w:o Capital. Ebenfalls nicht enthalten sei der außerordentliche Ertrag in Höhe von 2,7 Mio. EUR aus der Veräußerung der Anteile der Trade Republic Bank GmbH. Insgesamt solle das EBITDA damit laut Guidance zwischen 6,80 und 7,70 Mio. EUR liegen.



Die Analysten haben ihre Prognose angehoben und erwarten im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 29,25 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 7,30 Mio. EUR. Somit liege das Researchhaus am oberen Ende der Guidance. Für das Folgejahr 2021 erwarte GBC Umsatzerlöse in Höhe von 40,60 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 11,08 Mio. EUR.

Insgesamt zeige die w:o Gruppe eine hervorragende operative Entwicklung und auch der Smartbroker laufe sehr gut an. Die Analysten teilen die Einschätzung des Managements, dass der Smartbroker der Umsatz- und Ergebnistreiber ab dem Geschäftsjahr 2022 werden könnte, was eine steile Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren bedeuten könnte. Im Zuge der Prognoseanpassung heben die Analysten das Kursziel auf 120,00 EUR an (bisher: 95,00 EUR) und vergeben weiterhin das Rating Kaufen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.10.2020, 17:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.10.2020 um 17:00 Uhr fertiggestellt und am 07.10.2020 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



