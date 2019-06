SMC-Research stuft die Übernahme von ARIVA.DE durch die wallstreet:online AG als Coup ein. SMC-Analyst Holger Steffen hat die Akquisition in sein Bewertungsmodell integriert und das Kursziel angehoben.

wallstreet:online sei aus Sicht von SMC-Research der nächste große Coup gelungen. Nachdem die Berliner bereits die Konkurrenten boersennews.de (in 2018) und finanznachrichten.de (Februar 2019) haben übernehmen können, sei jetzt auch die Akquisition von ARIVA.DE vereinbart worden. Die Reichweite sämtlicher Angebote liege damit nun bei 165 Mio. Page Impressions pro Monat und sei gegenüber dem Stand vom Jahresbeginn mehr als verdoppelt worden, womit sich die Gruppe nun auf Augenhöhe mit dem Marktführer finanzen.net bewege.

Als Preis für ARIVA.DE seien 7,5 Mio. Euro vereinbart worden, wobei zusätzlich Nachzahlungen und Earn-out-Komponenten in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung fällig werden könnten. Die Gesellschaft soll den Umsatz in diesem Jahr um 8 Prozent auf 8 Mio. Euro steigern und profitabel wirtschaften. Durch eine Optimierung des Angebots und die Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe sollen die Einnahmen und die Profitabilität auch danach deutlich ausgeweitet werden.

Ebenfalls zu den Meilensteinen der letzten Monate habe aus Sicht der Analysten der Abschluss des im letzten Jahr vereinbarten Erwerbs von 30 Prozent der Anteile an der ehemaligen Tochter WO Capital nach der Freigabe durch die BaFin gezählt. wallstreet:online besitze für 2020 eine Option auf den Erwerb der Kontrollmehrheit und verfüge damit perspektivisch über eine Plattform, um kontinuierlich anfallende Einnahmen aus der Vermittlung von Depots und Kapitalanlageprodukten deutlich auszuweiten.

Während WO Capital bereits Bestandteil des Bewertungsmodells der Analysten gewesen sei, habe das Researchhaus die Übernahme von ARIVA.DE nun neu integriert. Insbesondere aus der anvisierten Profitabilitätsverbesserung, die durch die Zusammenarbeit in der Gruppe nach Meinung der Analysten gut realisierbar erscheine, resultiere in dem Modell von SMC-Research ein positiver Wertbeitrag aus der Akquisition. Zusammen mit einer leichten Anhebung der Schätzungen in anderen Bereichen sehen die Analysten den fairen Wert nun bei 73,70 Euro je Aktie (bislang 67,20 Euro). Trotz der zuletzt starken Performance der Aktie bestehe somit nach Einschätzung von SMC-Research ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent, das Urteil laute daher unverändert „Buy“.

