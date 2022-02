Aktie in diesem Artikel Walmart 119,72 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 157 US-Dollar belassen. Der Einzelhandelskonzern habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz liege zwar unter seiner Schätzung, aber über der Konsenserwartung. Der Anstieg der Margen sei vor allem einem starken Geschäft auf dem Heimatmarkt geschuldet./bek/he