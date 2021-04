NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Walt Disney von 124 auf 167 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Er habe das Bewertungsmodell an die neuen Sparten des Unterhaltungskonzerns, die Unternehmensprognosen und seine aktuellen Einschätzungen angepasst, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/gl