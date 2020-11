NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walt Disney nach Quartalszahlen von 155 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Magie sei zurückgekehrt in das Königreich der Unterhaltung, schrieb Analystin Alexia Quadrani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abonnentenzahlen für den Streaming-Dienst Disney+ eilten den Erwartungen voran. In jedem Geschäftssegment habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen./bek/he