HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Washtec nach einer Onlinekonferenz mit Konzernchef Ralf Koeppe von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem zunächst guten Jahresstart dürften sich die weitläufigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch auf die Umsätze niederschlagen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal dürfte der Gegenwind wahrscheinlich am stärksten sein./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 07:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 08:10 / MESZ



