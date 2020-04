MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wirecard nach den erneut verschobenen Ergebnissen der Bilanz-Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Trotz der nochmaligen Verschiebung sei für ihn das Glas eher halbvoll als halbleer, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn bislang habe KPMG nichts Substanzielles gefunden, was den Vorwurf der Bilanzmanipulation rechtfertigen würde./edh



