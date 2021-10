Aktie in diesem Artikel WPP 2012 PLC 12,41 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für WPP nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung von 980 auf 1030 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Werbekonzern habe sehr stark abgeschnitten und damit selbst die zuletzt noch einmal gestiegenen Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien wohl noch mehrere Quartale mit ordentlichem Wachstum nötig, um die Zweifler am Markt zu überzeugen und damit die immer noch große Bewertungslücke zu schließen./la/mis

