LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WPP nach einer Investorenveranstaltung von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "So mögen wir es", schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der britische Werbedienstleister und Medienkonzern habe eine klare Strategie vorgegeben und deutliche mittelfristige Finanzziele genannt./bek/ag