NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WPP von 960 auf 1060 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nach dem Kapitalmarkttag des Werbekonzerns die Schätzungen und das Ziel für den Werbekonzern angehoben, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darin spiegelten sich eine verbesserte Effizienz und höheres Wachstum wider./mf/gl