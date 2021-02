NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 norwegischen Kronen belassen. Auf bereinigter Basis sei das vierte Quartal des Düngerkonzerns besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die reguläre Dividende für 2020 falle deutlich höher aus als von ihm angenommen./ajx/ag