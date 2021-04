NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 norwegischen Kronen belassen. Im ersten Quartal seien die Ergebnisse deutlich hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür habe der Düngerhersteller einen starken Free Cashflow ausgewiesen./mf/edh