NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 540 norwegischen Kronen belassen. Trotz eines schwierigeren Gaspreisumfeldes in Europa habe der Düngerkonzern stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/lew