NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Yara beim Kursziel von 384 norwegischen Kronen mit "Underperform" aufgenommen. Nach dem Höhepunkt in der Gewinnentwicklung der Düngerhersteller 2022 gelte es nun, das neue Niveau zwischen den Zyklen zu ermitteln, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Generell präferiert der Experte aktuell Kali gegenüber Stickstoff, was auch in einem "Buy" für K+S zum Ausdruck kommt. Yara und die mit "Hold" eingestufte Oci stünden unter höherem Profitabilitätsdruck als er im Marktkonsens eingepreist werde./ag/bek

