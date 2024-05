JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Yara von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 390 auf 270 norwegischen Kronen gesenkt. Analyst Chetan Udeshi rechnet in seiner am Montag vorliegenden Studie mit einigem Gegenwind für den Anbieter von Stickstoffdünger - sowohl kurz- als auch mittelfristig. So seien die Preisaussichten für Stickstoff vermutlich sogar bis ins Jahr 2025 hinein schlechter als aktuell im Marktkonsens berücksichtigt. Udeshi kappte seine operativen Ergebnisprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr um bis zu 26 Prozent und sieht sich nun bis zu 19 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens./ag/tih

