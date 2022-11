Aktie in diesem Artikel Zalando 24,55 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nicht so schlecht wie befürchtet gewesen, schrieb Analyst Volker Bosse am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Unsicherheiten blieben hoch bis ins kommende Jahr. Zalando stehe aber insgesamt erst am Anfang, sein volles Potenzial auszuschöpfen./ag/ck

