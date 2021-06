Aktie in diesem Artikel Zalando 94,08 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando von 115 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe angesichts der starken Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die sich im zweiten Quartal fortsetzen sollte, seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Online-Modehändler angehoben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zalando sei in der Branche in einer stärkeren Position als jemals zuvor./gl/bek