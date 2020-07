Aktie in diesem Artikel Zalando 67,38 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der angehobene Ausblick signalisiere weiter robustes Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten mit Drittanbietern gewännen an Zugkraft. Sie sieht gerade im Marktplatz-Modell eine Bewertungschance./tih/ag