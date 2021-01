Aktie in diesem Artikel Zalando 97,24 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach dem Zwischenbericht des Wettbewerbers Asos und vor den Anfang März erwarteten Jahreszahlen von Zalando von 100 auf 111 Euro angehoben. Die Einstufung "Buy" wurde belassen. Vor allem wegen der allgemein stärkeren Online-Nachfrage während der Wochen und Monate im Lockdown habe er seine Schätzungen für das Bruttowarenvolumen des Modehändlers im vierten Quartal angehoben, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er sein Bewertungsmodell nun weiter in die Zukunft verschoben./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.