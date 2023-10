Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das für die europäischen Online-Modehändler ungünstige Wetter im September setze sich im Oktober fort, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit dürften Asos und Boohoo an ihren jüngst negativen Absatztrend mit einem prozentual zweistelligen Rückgang anknüpfen. Dagegen verzeichneten Zalando und About You eine stabilere Umsatzentwicklung./edh/ajx

