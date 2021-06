Aktie in diesem Artikel Zalando 99,08 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Bewertung des US-Wettbewerbers About You lasse den Online-Modehändler vergleichsweise günstig erscheinen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Schätzungen für 2021 gebe es Potenzial nach oben./mf/ag