HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der erneut optimistischere Ausblick des schwedischen Online-Modehändlers Boozt zeuge vom im Zuge der Corona-Krise immer dynamischeren Trend in Richtung Online-Handel, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Für Zalando sei dies eine Steilvorlage. Der Mode-Versender dürfte die Erwartungen mit den Zahlen für das dritte Quartal deutlich übertreffen./mf/ag