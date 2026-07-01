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Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

08:01 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Online-Modehändlers am 4. August sieht Frederick Wild seine bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebit) ein Prozent über dem Konsens, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Die Bewertung werde dem erheblichen Gewinnpotenzial weiter nicht gerecht, welches sich im zweiten Halbjahr und 2027 klarer herauskristallisieren sollte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,77 €		 Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:01 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 Zalando Halten DZ BANK
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