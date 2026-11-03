Zalando Aktie
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Marktkap. 6,59 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
AI Analyse
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,52 €
|Abst. Kursziel*:
37,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,08%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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