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Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

09:36 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,52 €		 Abst. Kursziel*:
37,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,08%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

09:36 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
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