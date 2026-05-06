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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zalando Buy

13:06 Uhr
Zalando Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatztrend bei dem Online-Modehändler wirke widerstandsfähig, schrieb Anne Critchlow am Mittwochnachmittag. Das erste Quartal habe mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Zalando habe eine klare Rolle zu spielen. Sie glaubt, dass KI-Lösungen es schwer haben werden, im Konsumentengeschäft eine störende Wirkung zu erzeugen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,19 €		 Abst. Kursziel*:
162,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
160,31%
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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